Sosa attacca Pioli: “Trasmesso presunzione. E un gesto di Dodò non si può vedere”

Intervenuto a BLab Live, l'ex attaccante Roberto "Pampa" Sosa ha parlato così della situazione della Fiorentina:
Già alla quarta-quinta giornata di campionato ho detto che per me la Fiorentina è una squadra composta da calciatori, e mi dispiace dirlo, presuntuosi. Adesso non voglio fare i nomi dei giocatori, ma chi ha trasmesso questa presunzione? Pioli. E' un allenatore forte, bravo, ma è uno che va ad allenare in Arabia a guadagnare quei soldi e che poi vuole ripartire con un progetto con calciatori importanti. A me sembra che lui sia stato il responsabile a trasmettere questa presunzione. Non si può vedere uno come Dodò che nel primo tempo va a festeggiare perché hai vinto una rimessa dal fondo da ultimo in classifica. Ma stiamo scherzando?
