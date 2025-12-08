VIOLA NEWS news viola radio e tv Zazzaroni: “Fiorentina terrificante, manca una figura in società”

news viola

Zazzaroni: “Fiorentina terrificante, manca una figura in società”

Zazzaroni
Le parole del giornalista, Ivan Zazzaroni, sulla situazione complicata in casa Fiorentina e quanto successo durante e dopo la gara del Mapei
Redazione VN

Il giornalista Ivan Zazzaroni, durante il Podcast Numer1, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina: .

Fiorentina terrificante con il Sassuolo e i messaggi che sono arrivati forse anche peggio. La scena del rigore si è vista chiaramente: voleva batterlo Kean. Poi è arrivato a Ranieri e ha detto all'attaccante di lasciar stare perché lo batteva Mandragora. Comunque, al di là di questo, si è vista una Fiorentina che in questo momento è un disastro. Il problema di base è che non c'è nessuno che possa dare una mano (in società, ndr) a questa squadra, che è completamente fuori registro. Si vedeva che non avevano un'idea di cosa fare e le pa**e, perché non ci mettono il cuore. Oppure ce lo mettono, ma male.

Sulle minacce social

—  

Secondo voi, con Moggi Gudmundsson avrebbe risposto sui social? Nel senso, un dirigente che sapeva gestire queste situazioni. Vi rispondo io, no. Quelli non sono sfoghi. Per me vanno individuati e presi.

Leggi anche
Bocci: “Vanoli ha detto una cosa giusta. Goretti e Ferrari devono riflettere ora”
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA