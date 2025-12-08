Il giornalista Ivan Zazzaroni, durante il Podcast Numer1, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina: .
VIOLA NEWS news viola radio e tv Zazzaroni: “Fiorentina terrificante, manca una figura in società”
news viola
Zazzaroni: “Fiorentina terrificante, manca una figura in società”
Le parole del giornalista, Ivan Zazzaroni, sulla situazione complicata in casa Fiorentina e quanto successo durante e dopo la gara del Mapei
Fiorentina terrificante con il Sassuolo e i messaggi che sono arrivati forse anche peggio. La scena del rigore si è vista chiaramente: voleva batterlo Kean. Poi è arrivato a Ranieri e ha detto all'attaccante di lasciar stare perché lo batteva Mandragora. Comunque, al di là di questo, si è vista una Fiorentina che in questo momento è un disastro. Il problema di base è che non c'è nessuno che possa dare una mano (in società, ndr) a questa squadra, che è completamente fuori registro. Si vedeva che non avevano un'idea di cosa fare e le pa**e, perché non ci mettono il cuore. Oppure ce lo mettono, ma male.
Sulle minacce social—
Secondo voi, con Moggi Gudmundsson avrebbe risposto sui social? Nel senso, un dirigente che sapeva gestire queste situazioni. Vi rispondo io, no. Quelli non sono sfoghi. Per me vanno individuati e presi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA