"L'episodio di Gudmundsson, racconta la stagione assurda della Fiorentina. La colpa principale comunque è di Mandragora: doveva farlo battere all'islandese. Poi certo, ha sbagliato anche Kean a litigare sul dischetto e a non esultare dopo il gol di Mandragora. Ad ora, comunque, vedo una società assente e anarchia pura. Avevo cominciato ad esser molto preoccupato già dal derby con il Pisa, e adesso, dopo lo scempio di Sassuolo, la retrocessione non sarà a maggio, ma a febbraio se i viola continueranno a giocare così".