Il giornalista Enzo Baldini è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione su alcuni temi legati alla Fiorentina di Vanoli.
Baldini: “Litigio Gudmundsson-Kean? Colpa di Mandragora. E servono dirigenti”
"L'episodio di Gudmundsson, racconta la stagione assurda della Fiorentina. La colpa principale comunque è di Mandragora: doveva farlo battere all'islandese. Poi certo, ha sbagliato anche Kean a litigare sul dischetto e a non esultare dopo il gol di Mandragora. Ad ora, comunque, vedo una società assente e anarchia pura. Avevo cominciato ad esser molto preoccupato già dal derby con il Pisa, e adesso, dopo lo scempio di Sassuolo, la retrocessione non sarà a maggio, ma a febbraio se i viola continueranno a giocare così".
Sul possibile cambio di allenatore—
"Cambio allenatore? Credo che servirebbe di più far arrivare dirigenti che ne sanno veramente di calcio. E poi, credo che i viola avrebbero bisogno anche di uno psicologo, per capire cosa non va nella mente dei calciatori ultimamente".
Sul modulo e sul prossimo impegno viola—
"Il modulo non c'entra nulla, a cambiare devono essere tutti i giocatori. L'importante, comunque, è non perdere contro il Verona al Franchi, sarebbe uno psicodramma e la contestazione che ne deriverebbe sarebbe enorme".
