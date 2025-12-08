VIOLA NEWS news viola radio e tv Baldini: “Litigio Gudmundsson-Kean? Colpa di Mandragora. E servono dirigenti”

Il parere del giornalista sul momento sportivamente drammatico della Fiorentina.
Il giornalista Enzo Baldini è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione su alcuni temi legati alla Fiorentina di Vanoli.

"L'episodio di Gudmundsson, racconta la stagione assurda della Fiorentina. La colpa principale comunque è di Mandragora: doveva farlo battere all'islandese. Poi certo, ha sbagliato anche Kean a litigare sul dischetto e a non esultare dopo il gol di Mandragora. Ad ora, comunque, vedo una società assente e anarchia pura. Avevo cominciato ad esser molto preoccupato già dal derby con il Pisa, e adesso, dopo lo scempio di Sassuolo, la retrocessione non sarà a maggio, ma a febbraio se i viola continueranno a giocare così".

Sul possibile cambio di allenatore

"Cambio allenatore? Credo che servirebbe di più far arrivare dirigenti che ne sanno veramente di calcio. E poi, credo che i viola avrebbero bisogno anche di uno psicologo, per capire cosa non va nella mente dei calciatori ultimamente".

Sul modulo e sul prossimo impegno viola

"Il modulo non c'entra nulla, a cambiare devono essere tutti i giocatori. L'importante, comunque, è non perdere contro il Verona al Franchi, sarebbe uno psicodramma e la contestazione che ne deriverebbe sarebbe enorme".

 

