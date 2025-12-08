Amoruso: “Ranieri ha sbagliato. Quella fascia non è per tutti. Dodo? Assurdo”

Le parole dell'ex difensore viola Lorenzo Amoruso.

Redazione VN 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 19:30)

L'ex calciatore viola Lorenzo Amoruso è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare una sua opinione sulla Fiorentina di Vanoli e su alcuni singoli. Ecco le sue parole.

"De Gea? Il gol del pareggio non è pienamente una sua papera, anche perché arriva una deviazione di Ranieri ed il campo era bagnato. Semmai, sul secondo gol del Sassuolo ha più responsabilità. Ad ogni modo, non possiamo definire De Gea "un problema", anche perché l'anno scorso ha fatto una stagione stratosferica, ed anche in questa stagione i suoi buoni interventi li ha fatti".

Su Comuzzo e sull'episodio Ranieri-Vanoli — "Comuzzo? È quello che ha fatto meno errori contro il Sassuolo. Spero che si riveda il Comuzzo di buona parte dell'anno scorso. La sostituzione di Ranieri? Sbagliato non dare la mano all'allenatore. Quella fascia da capitano, poi, non è un qualcosa che tutti si possono permettere. Lui già ha avuto fortuna ad ottenerla, non deve metter in scena questi atteggiamenti quindi".

Su Dodo e su Kean — "Dodo? Non so cosa gli stia succedendo. Fa tutto sbagliato. Dovrebbe correre, dare profondità, metter la palla dentro: non fa niente di tutto ciò. Non sono sorpreso di questa situazione, sono esterrefatto. Kean? Dopo non aver tirato il calcio di rigore con il Sassuolo, non ha fatto niente. L'unico che ha cercato di smuovere qualcosa alla fine è stato Gudmundsson".

Sulla dirigenza viola — "In questo momento bisogna essere più lineari possibili in campo e fuori dal campo proferire meno parole, soprattutto la dirigenza. Ultimamente ho sentito cose fuori dal mondo. Anche perché il campo come sempre è giudice".