Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sabatini a Vanoli: “Ce l’ho con lui, ecco perché. Meglio che dorma”

news viola

Sabatini a Vanoli: “Ce l’ho con lui, ecco perché. Meglio che dorma”

Sabatini a Vanoli: “Ce l’ho con lui, ecco perché. Meglio che dorma” - immagine 1
Le parole del giornalista, Sandro Sabatini, sul momento della Fiorentina e le parole di Vanoli su Gudmundsson
Redazione VN

Il giornalista Sandro Sabatini, al podcast Numer1, ha parlato del momento viola e delle parole di Vanoli:

Il gruppo non lo fai in quell'ora e mezzo di allenamento. Io ce l'ho con Vanoli perché l'ho sentito dire che lui non sarebbe passato al 4-3-3 perché Gudmundsson non può giocare sulla fascia, dopo aver visto una sua partita, fino alle quattro di notte, con l'Islanda. Vanoli, ascolta una cosa: dormi la notte. Le caratteristiche dei giocatori deve vederle in allenamento.

Leggi anche
Cruciani: “Vanoli su Gudmundsson di una gravità assoluta. Ecco la soluzione”
Zazzaroni: “Fiorentina terrificante, manca una figura in società”

© RIPRODUZIONE RISERVATA