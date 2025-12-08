Sabatini a Vanoli: “Ce l’ho con lui, ecco perché. Meglio che dorma”

Il giornalista Sandro Sabatini, al podcast Numer1, ha parlato del momento viola e delle parole di Vanoli:
Il gruppo non lo fai in quell'ora e mezzo di allenamento. Io ce l'ho con Vanoli perché l'ho sentito dire che lui non sarebbe passato al 4-3-3 perché Gudmundsson non può giocare sulla fascia, dopo aver visto una sua partita, fino alle quattro di notte, con l'Islanda. Vanoli, ascolta una cosa: dormi la notte. Le caratteristiche dei giocatori deve vederle in allenamento.
