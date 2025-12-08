Il giornalista e conduttore radiofonico, Giuseppe Cruciani, ha parlato così della Fiorentina durante il podcast Numer1:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cruciani: “Vanoli su Gudmundsson di una gravità assoluta. Ecco la soluzione”
news viola
Cruciani: “Vanoli su Gudmundsson di una gravità assoluta. Ecco la soluzione”
Le parole di Giuseppe Cruciani sulla situazione delicata in casa Fiorentina: cosa non sta funzionando e la questione minacce social
Si è passati da un allenatore che non aveva in mano la squadra (Pioli, ndr), ad un altro allenatore che si pensava potesse ricompattare la squadra, perché aveva un carattere molto forte ecc... Ma alla fine non ci è riuscito. Vanoli è andato in conferenza stampa a dire che Gudmundsson si è rifiutato di calciare il rigore ed è stato smentito dallo stesso giocatore poco dopo. E' una cosa di una gravità assoluta. Il segnale che dai è che non hai in mano la squadra.
Sulla possibile soluzione—
La soluzione sono i giocatori e l'allenatore. Devono ritrovare una squadra, compattezza. Sono smarriti di fronte all'imprevedibilità. Una squadra che spende 90 milioni sul mercato, che lo scorso anno ha fatto 65 punti, e della quale ci si aspettava con Pioli di migliorare, si ritrova all'ultimo posto in classifica, senza vittorie.
LEGGI ANCHE
Sulle minacce social—
Non bisogna darle troppa importanza, spesso sono degli sfoghi. Chi scrive cose del genere è un cretino e deficiente, qualche volta anche un delinquente. Devono chiudere i commenti e basta, non è la prima volta che accade. Ma che lo scoprono oggi? Prendetevela con i giocatori, ma non con la famiglia. Che c'entrano la moglie e i figli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA