Guetta: “Col Verona, svolta o cambio allenatore. Richiamerei Iachini”

David Guetta, voce storica del tifo viola, è durissimo nel suo intervento a A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno. Le sue parole, a tre giorni dal ko di Sassuolo, fotografano una Fiorentina allo sbando, senza guida tecnica né societaria.

«Mi rifiuto di pensare che la Fiorentina sia in Serie B. La colpa è di tutti, a partire dalla società. Temo che le condizioni di Rocco Commisso non possano aiutare e non voglio credere che ciò che è stato costruito in estate valga così poco».

Guetta difende il nuovo tecnico, ma solo in parte: «Vanoli è uno dei minori responsabili, i primi colpevoli sono i giocatori, poi Pioli, Pradè e il resto. Nessuno chiede l’esonero, ma se la Fiorentina non dovesse vincere col Verona non avrebbe senso che continuasse. Non ha lo spogliatoio in mano: l’episodio del rigore a Sassuolo lo dimostra. Ognuno ha fatto ciò che voleva».

Poi l’analisi dei singoli: «Kean sta tornando quello che era prima della Fiorentina. Gudmundsson ha battuto rigori pesantissimi a Genova: perché non l’ha fatto a Sassuolo? Ranieri non deve più fare il capitano: non posso accettare che non abbia salutato Vanoli al momento della sostituzione».

Guetta boccia anche l’impatto del nuovo allenatore: «A cosa è servito Vanoli? A nulla. La squadra gioca esattamente come con Pioli. O si vince col Verona o si cambia medico: Pioli, Iachini, chiunque. Non possiamo assistere in silenzio a questo scempio. Manca totalmente il controllo societario».

Le sue parole diventano ancora più nette sul futuro del tecnico: «Se non vinci col Verona, hai fallito. Vanoli potrebbe anche dimettersi. Io, sinceramente, richiamerei Iachini».

