Monti: “Gudmundsson ha sbagliato. Ranieri e Dodo? Ecco cosa farei”

Gianfranco Monti , si è espresso con chiarezza e senza mezzi termini a Radio Bruno sul momento complicato della Fiorentina:

“Io non cambierei allenatore. Sono molto confuso. Dobbiamo fare 30 punti sui 72 rimanenti”, ha esordito, sottolineando come la responsabilità principale, a suo avviso, risieda nella gestione societaria. “Il fulcro dei problemi è la società che è inesistente. Adesso mi salvate, poi via tutti”, ha aggiunto, manifestando tutta la sua frustrazione per l’attuale situazione dirigenziale.

Monti non ha risparmiato critiche anche ai giocatori. Sull’episodio recente riguardante Gudmundsson e Vanoli, ha commentato: “Gudmundsson ha sbagliato a smentire sui social Vanoli sul caso-rigore. Io ho goduto da tifoso. Ma avrebbe dovuto parlarne in solitaria con l’allenatore.”