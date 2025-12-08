Gianfranco Monti, si è espresso con chiarezza e senza mezzi termini a Radio Bruno sul momento complicato della Fiorentina:
Monti: “Gudmundsson ha sbagliato. Ranieri e Dodo? Ecco cosa farei”
“Io non cambierei allenatore. Sono molto confuso. Dobbiamo fare 30 punti sui 72 rimanenti”, ha esordito, sottolineando come la responsabilità principale, a suo avviso, risieda nella gestione societaria. “Il fulcro dei problemi è la società che è inesistente. Adesso mi salvate, poi via tutti”, ha aggiunto, manifestando tutta la sua frustrazione per l’attuale situazione dirigenziale.
Monti non ha risparmiato critiche anche ai giocatori. Sull’episodio recente riguardante Gudmundsson e Vanoli, ha commentato: “Gudmundsson ha sbagliato a smentire sui social Vanoli sul caso-rigore. Io ho goduto da tifoso. Ma avrebbe dovuto parlarne in solitaria con l’allenatore.”
Non mancano però i segnali positivi: “Fatemi vedere i giovani, ad esempio Parisi in queste ultime partite ho visto grande impegno.” Riguardo alla gestione della squadra, Monti difende la libertà dell’allenatore: “Ranieri? Vanoli può metterlo in panchina senza problemi.”
Infine, Monti esprime un giudizio netto su alcuni giocatori: “Dodo è imbarazzante adesso. L’ho sempre incensato. Ma oggi non è più lui: quindi panchina. Ecco dove l’allenatore deve metterci del suo. Così dai un’impronta.”
