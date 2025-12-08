Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha parlato a Cope, emittente spagnola, soffermandosi sul futuro di Lorenzo Amatucci, centrocampista arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina e protagonista di un ottimo inizio di stagione. Queste le sue parole:
Pres. Las Palmas su Amatucci: "Nessun'opzione d'acquisto, non voglio ingannarvi"
Pres. Las Palmas su Amatucci: “Nessun’opzione d’acquisto, non voglio ingannarvi”
Le parole del presidente del Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, sulle qualità di Lorenzo Amatucci e il suo futuro
Per Amatucci non credo che abbiamo opzione di acquisto, non voglio ingannarvi. E' un giocatore che amiamo e ci sta regalando prestazioni incredibili.
