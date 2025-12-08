Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Pres. Las Palmas su Amatucci: “Nessun’opzione d’acquisto, non voglio ingannarvi”

news viola

Pres. Las Palmas su Amatucci: “Nessun’opzione d’acquisto, non voglio ingannarvi”

Lorenzo Amatucci
Le parole del presidente del Las Palmas, Miguel Angel Ramirez, sulle qualità di Lorenzo Amatucci e il suo futuro
Redazione VN

Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha parlato a Cope, emittente spagnola, soffermandosi sul futuro di Lorenzo Amatucci, centrocampista arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina e protagonista di un ottimo inizio di stagione. Queste le sue parole:

Per Amatucci non credo che abbiamo opzione di acquisto, non voglio ingannarvi. E' un giocatore che amiamo e ci sta regalando prestazioni incredibili.

Leggi anche
Guetta: “Col Verona, svolta o cambio allenatore. Richiamerei Iachini”
Monti: “Ho goduto, ma Gudmundsson ha sbagliato. Ranieri e Dodo in panchina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA