Sorrentino: “Vanoli l’allenatore giusto nel posto giusto. Ora una reazione”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Chievo e Palermo, ha parlato a Rai 2 durante la Domenica Sportiva del momento che sta passando la Fiorentina. Le sue considerazioni:
Vanoli in conferenza stampa mi è piaciuto molto. Secondo me, in questo momento, lui è l'allenatore giusto nel posto giusto. Ma c'è solo un problema: da quando è arrivato nessun giocatore ha avuto uno scatto verso l'altro, quel qualcosa in più che servirebbe. Solitamente quando si cambia allenatore succede, invece la Fiorentina è continuata ad essere piatta. E' crollato anche un campionissimo come De Gea e questo è il dato peggiore che possa esserci. Vanoli lo conosco: lo vedo concentrato, attivo e con delle idee. Ora però ha bisogno che i giocatori abbiano una reazione, soprattutto i più importanti.
