Speciale: “Vanoli è solo un Pioli con la voce. La differenza tra Ranieri e Dzeko”

L'intervento di Luca Speciale nel programma A Pranzo con il Pentasport

Luca Speciale analizza senza filtri il momento drammatico della Fiorentina, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno. La sua riflessione parte dal caos societario, ma mette al centro soprattutto il campo e la paura che sta divorando la squadra.

«Adesso siamo tutti d'accordo sugli errori della società. L’immagine di Dzeko che parla col megafono ai tifosi è lo specchio della mancanza di ordine: una società organizzata non permette al peggiore in campo con l’AEK Atene di fare una cosa del genere».

Speciale però invita a non concentrarsi solo sulla dirigenza: «Non possiamo ripartire dalla società. Ora bisogna pensare a salvare ciò che si vede in campo. E quello che ho visto mi preoccupa: la squadra ha paura della paura. Fino a venerdì ero convinto che Reggio Emilia potesse essere la scintilla, ma la partita col Sassuolo ha messo paura anche a me. Sembrava di avere contro il Real Madrid».

Durissimo anche sul nuovo tecnico: «Vanoli è semplicemente un Pioli con la voce. E il sistema ha mandato in tilt perfino i due a cui ci eravamo aggrappati: Kean e De Gea. Paradossalmente, Galloppa in una partita ha mostrato più coraggio di Vanoli in un mese».

Sul futuro dell’allenatore, Speciale non si nasconde: «Se Vanoli non dovesse vincere col Verona, il cambio in panchina sarebbe un’ipotesi. Ma attenzione: a forza di cambiare medico si peggiora. Spalletti sarebbe stato l’uomo giusto per mettere ognuno al proprio posto».

Infine, un confronto tra il caso Dzeko e la reazione di Ranieri: «Ranieri ha fatto bene a parlare ai tifosi: l’ha fatto da esterno, con credibilità, non essendo il peggiore in campo. Dzeko invece è andato contro la Curva: un altro errore d’immagine».