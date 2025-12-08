Pusceddu: “Maggiori colpe della società. Piccoli non pronto per la Fiorentina”

L'ex calciatore della Fiorentina, Vittorio Pusceddu, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione in casa viola. Le sue parole:
Vanoli in conferenza stampa non mi è piaciuto: "Ce la possono fare..." No, ce la potete fare, perché in mezzo c'è anche lui, è il capo della barca. La Fiorentina era attrezzata per fare un campionato completamente diverso da questo, ma purtroppo sono quei campionati nati male. Con Pioli si pensava che si potesse fare il salto di qualità. Le colpe maggiori ce le ha la società: non puoi cambiare ogni anno allenatore e di conseguenza modulo e giocatori. Quando hai trovato una quadra devi tenerla almeno per tre anni, come è accaduto con Italiano.
Kean fa fatica. Piccoli è un buon giocatore, ma non ancora pronto per giocare in grandi squadre come la Fiorentina. Qui è un'altra storia. Per le ambizioni della squadra viola, appena puoi fare gol non puoi sbagliare. Per il resto salvo poco, a partite da De Gea, che l'anno scorso è stato tra i migliori e quest'anno sta commettendo un sacco di errori. Il campionato è ancora molto lungo, ma se dovesse continuare a perdere anche i prossimi scontri diretti la situazione inizierebbe a farsi dura. Il problema principale è il gioco, che non funziona.
