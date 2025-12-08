Martorelli: “La società non doveva accettare le dimissioni di Pradè. Ecco perché”

"È una situazione assurda, nessuno all'inizio si aspettava una cosa del genere. La Fiorentina in teoria doveva essere costruita per obiettivi europei. Anche con l'arrivo di Vanoli non è cambiato molto. Solo con la Juventus si è visto qualcosa, ma le ultime partite hanno segnato una situazione molto pericolosa. La sensazione che si ha, è che la Fiorentina sia una squadra senz'anima. Anche perché le squadre che stanno lottando per la retrocessione, il Genoa, il Parma, il Verona, dimostrano molto più ardore. Guardando ai dati oggettivi, poi, i viola sono la squadra che ha preso più gol, quindi c'è sicuramente pessimismo, anche se questo è il mese cruciale per la Fiorentina. Dalle prossime 4 partite passerà molto della stagione dei gigliati. Se la Fiorentina dovesse fallire i prossimi impegni, sarebbe veramente gravissimo".