Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social FOTO – Adani ricorda la Coppa del 2001 e l’abbraccio con Vanoli: “Forza Paolo”

gli auguri

FOTO – Adani ricorda la Coppa del 2001 e l’abbraccio con Vanoli: “Forza Paolo”

FOTO – Adani ricorda la Coppa del 2001 e l’abbraccio con Vanoli: “Forza Paolo” - immagine 1
Lele Adani ricorda quella Coppa Italia vinta nel 2001 con la Fiorentina insieme a Vanoli e fa i migliori auguri all'ex compagno
Redazione VN

Abbracciati con Paolo (Vanoli), al centro, con tutti intorno, e con la Coppa Italia…si proprio quella Coppa (2001), l’ultimo trofeo vinto. Guardo le facce e vedo UOMINI prima, CALCIATORI poi. Trovate l’ispirazione, e cercate nel tempo l’esempio. Forza Paolo, in nome di quel momento e di quella storia.

Lele Adani sceglie Instagram per rivolgere i migliori auguri al suo ex compagno in viola, Paolo Vanoli, appena ufficializzato alla guida della Fiorentina.

Leggi anche
FOTO – Giani anticipa la Fiorentina: “Buon lavoro a Paolo Vanoli”
Dodò carica tutti: “Facciamo vedere chi è la Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA