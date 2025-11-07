Abbracciati con Paolo (Vanoli), al centro, con tutti intorno, e con la Coppa Italia…si proprio quella Coppa (2001), l’ultimo trofeo vinto. Guardo le facce e vedo UOMINI prima, CALCIATORI poi. Trovate l’ispirazione, e cercate nel tempo l’esempio. Forza Paolo, in nome di quel momento e di quella storia.
FOTO – Adani ricorda la Coppa del 2001 e l'abbraccio con Vanoli: "Forza Paolo"
Lele Adani ricorda quella Coppa Italia vinta nel 2001 con la Fiorentina insieme a Vanoli e fa i migliori auguri all'ex compagno
Lele Adani sceglie Instagram per rivolgere i migliori auguri al suo ex compagno in viola, Paolo Vanoli, appena ufficializzato alla guida della Fiorentina.
