Borghi: “Fiorentina fragile e spaesata, ora Vanoli deve rifondarla”

Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha parlato della Fiorentina sul suo canale Youtube. Ecco le sue parole:
Genoa-Fiorentina è una partita delicatissima, un bivio stagionale per due squadre in enorme difficoltà. Sarà un derby tra cenerentole, con due allenatori debuttanti. I viola arrivano da una doccia molto fredda, la sconfitta in Conference con il Mainz. Dopo il primo tempo positivo, si è rivoltata su se stessa nel secondo, tornando ad essere fragile e spaesata. Ha pagato Pioli, e questo mi dispiace perché pensavo potesse essere l'uomo giusto. Adesso toccherà a Vanoli, che dovrà far rendere giocatori che stanno deludendo. Ha una stagione di Serie A in carriera, partita molto bene e finita molto male. Credo che la Fiorentina sia completamente da ritrovare sia sul piano di gioco che su quello psicologico.
