Dopo Adani, suo compagno alla Fiorentina nella finale del 2001 (QUI LA FOTO), anche la Fiorentina ci ha tenuto a ricordare quel giorno. Dopo l'annuncio ufficiale, la società viola, tramite un video su Instagram, ha mostrato nuovamente le immagini di quella finale e del gol di Vanoli con il Parma nella gara d'andata. Ecco il video:
VIDEO – Il gol di Vanoli in Coppa Italia con il Parma: l’ultimo trofeo viola l’ha firmato lui
Ecco il ricordo del gol di Vanoli in finale di Coppa Italia contro il Parma
