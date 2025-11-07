Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social VIDEO – Il gol di Vanoli in Coppa Italia con il Parma: l’ultimo trofeo viola l’ha firmato lui

social

VIDEO – Il gol di Vanoli in Coppa Italia con il Parma: l’ultimo trofeo viola l’ha firmato lui

VIDEO – Il gol di Vanoli in Coppa Italia con il Parma: l’ultimo trofeo viola l’ha firmato lui - immagine 1
Ecco il ricordo del gol di Vanoli in finale di Coppa Italia contro il Parma
Redazione VN

Dopo Adani, suo compagno alla Fiorentina nella finale del 2001 (QUI LA FOTO), anche la Fiorentina ci ha tenuto a ricordare quel giorno. Dopo l'annuncio ufficiale, la società viola, tramite un video su Instagram, ha mostrato nuovamente le immagini di quella finale e del gol di Vanoli con il Parma nella gara d'andata. Ecco il video:

Leggi anche
FOTO – Adani ricorda la Coppa del 2001 e l’abbraccio con Vanoli: “Forza...
FOTO – Giani anticipa la Fiorentina: “Buon lavoro a Paolo Vanoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA