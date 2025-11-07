FOTO – Vanoli subito a lavoro: ecco le immagini della seduta pomeridiana

Viola News
Ecco alcune foto del primo allenamento della Fiorentina sotto la gestione di Paolo Vanoli
Redazione VN

Subito a lavoro Paolo Vanoli, dopo esser arrivato stamani al Viola Park per la firma sul contratto. L'ex tecnico del Torino ha diretto la prima sessione di allenamento in viola, in vista della cruciale sfida con il Genoa di De Rossi di domenica. Ecco alcune foto dell'allenamento dal profilo ufficiale della Fiorentina:

 

