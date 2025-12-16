In un'intervista rilasciata a tuttomercatoweb.com, l'ex esterno sinistro Christian Manfredini, esploso nel Chievo dei miracoli di Luigi Delneri e passato da Firenze per sei mesi nel 2003, ha commentato anche il momento difficilissimo che sta vivendo la Fiorentina:
Ex viola, Manfredini: “La Fiorentina è in pericolo, il tifo sostenga i calciatori”
In viola per sei mesi nel 2003, l'ex centrocampista commenta il momento viola
I viola non se la passano bene e stanno rischiando grosso, la loro permanenza in Serie A è in pericolo. I giocatori devono fare assolutamente la loro parte e non credo che si stiano divertendo ad essere ultimi in classifica, ma ancora più importante deve essere l'apporto del pubblico di Firenze. Solo se si rema tutti dalla stessa parte è possibile uscire dalle difficoltà. Offendere o addirittura minacciare i calciatori non serve a niente, è controproducente.
