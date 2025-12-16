Zauri: “Fischi? Non è facile, ma in questo momento capisco i tifosi viola”

Luciano Zauri, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato la situazione della squadra di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a News.superscommesse.it:
Provo grande dispiacere nel vedere in difficoltà una piazza a cui sono molto legato. Nessuno si aspettava una situazione simile, e già si parla di “ultima possibilità”. A mio avviso, i consigli pratici sono pochi: serve soprattutto un forte e deciso lavoro per compattare l’ambiente. È un compito difficile, perché i tifosi fiorentini sono molto esigenti, e nei momenti complicati i giocatori dovranno dare tutto. Dal punto di vista di chi lavora nel calcio, è fantastico quando i tifosi sostengono la squadra al massimo; non è mai piacevole essere fischiati, anche se, in questa fase, è comprensibile
