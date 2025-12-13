Spalletti su Italiano: “L’ho consigliato a tutti, non solo a De Laurentiis”

Alla vigilia della sfida di campionato tra Bologna e Juventus , in programma domani sera alle 20:45, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. L'allenatore toscano ha toccato diversi temi, non lesinando complimenti al collega rivale Vincenzo Italiano e condividendo un curioso aneddoto proprio sull'ex tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Bisogna fare i complimenti a Italiano e a chi ha costruito la squadra. Sta facendo vedere di avere grande qualità. É una di quelle squadre che quando gioca vuole decidere le regole. Non hanno paura di niente e ti costringono a tanti duelli. Ti indirizza negli spazi. Vogliono fare la partita nella tua metà campo e a loro non interessa sapere quanto spazio hanno alle spalle. Non dobbiamo fare uomo contro uomo, ma l'uomo oltre l'uomo. Se non saremo pronti a questa condizione sarà complicato".