Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Spalletti su Italiano: “L’ho consigliato a tutti, non solo a De Laurentiis”

altre news

Spalletti su Italiano: “L’ho consigliato a tutti, non solo a De Laurentiis”

Spalletti su Italiano: “L’ho consigliato a tutti, non solo a De Laurentiis” - immagine 1
Le parole al miele di Luciano Spalletti sull'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, oggi tecnico del Bologna
Redazione VN

Alla vigilia della sfida di campionato tra Bologna e Juventus, in programma domani sera alle 20:45, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. L'allenatore toscano ha toccato diversi temi, non lesinando complimenti al collega rivale Vincenzo Italiano e condividendo un curioso aneddoto proprio sull'ex tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Bisogna fare i complimenti a Italiano e a chi ha costruito la squadra. Sta facendo vedere di avere grande qualità. É una di quelle squadre che quando gioca vuole decidere le regole. Non hanno paura di niente e ti costringono a tanti duelli. Ti indirizza negli spazi. Vogliono fare la partita nella tua metà campo e a loro non interessa sapere quanto spazio hanno alle spalle. Non dobbiamo fare uomo contro uomo, ma l'uomo oltre l'uomo. Se non saremo pronti a questa condizione sarà complicato".

Si rivede in Italiano?

—  

"A me garberebbe perché sono più grande di Italiano, ma tornare indietro non si può. Sicuramente da Italiano si può imparare qualcosa e secondo me è uno dei più forti che abbiamo in Italia. L'ho detto a tutti di prenderlo come allenatore quando mi è stato chiesto, non solo al presidente De Laurentiis."

Leggi anche
Torino, ironia sull’addio di Vagnati: “L’unica cosa buona che hai fatto…”
Atletico Madrid-Valencia, super gol da subentrante per Beltran

© RIPRODUZIONE RISERVATA