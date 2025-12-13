Torino, ironia sull’addio di Vagnati: “L’unica cosa buona che hai fatto…”

I tifosi del Torino non hanno perso l’occasione di esprimere il loro pensiero su Vagnati , dopo il suo recente addio al club granata. Prima della gara di campionato contro la Cremonese, al di fuori dello stadio Olimpico Grande Torino è apparso uno striscione rivolto proprio all’ex direttore sportivo.

" L’ unica cosa buona che hai fatto: chiamar Cairo testa di c***o" . Il chiaro riferimento è alla celebre frase che l’ormai ex direttore usò per apostrofare il presidente Cairo, in occasione della lite con Ivan Juric nel ritiro estivo del 2022: " Porta rispetto a chi ti difende sempre agli occhi di quel testa di c***o” .

Il cambio di direzione societaria ha portato alla sostituzione di Vagnati con Gianluca Petrachi, che è stato richiamato al ruolo di direttore sportivo dopo diversi anni lontano dal club. La scelta di Urbano Cairo, presidente del Torino, non ha frenato le contestazioni da parte dei tifosi, che ormai da tempo lottano per il cambio di proprietà.