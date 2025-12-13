Verona, i tifosi giallobù potranno seguire la squadra a Firenze. Cosa era successo

Dopo gli scontri avvenuti all'interno dell'Arena Garibaldi tra tifosi del Verona e del Pisa, il 18 ottobre scorso, il Ministero dell'Interno aveva proibito ai supporter gialloblù le trasferte per tre mesi .

Il periodo è stato però ridotto e i tifosi del Verona potranno seguire la squadra nella trasferta di Firenze. Trasferta aperta, quindi, anche per le altre partite che sarebbero state out: Milan, Napoli e Cremonese.