Dopo gli scontri avvenuti all'interno dell'Arena Garibaldi tra tifosi del Verona e del Pisa, il 18 ottobre scorso, il Ministero dell'Interno aveva proibito ai supporter gialloblù le trasferte per tre mesi.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Verona, i tifosi giallobù potranno seguire la squadra a Firenze. Cosa era successo
altre news
Verona, i tifosi giallobù potranno seguire la squadra a Firenze. Cosa era successo
Dopo la revoca da parte del Ministero degli Interni i supporter del Verona potranno andare a Firenze
Il periodo è stato però ridotto e i tifosi del Verona potranno seguire la squadra nella trasferta di Firenze. Trasferta aperta, quindi, anche per le altre partite che sarebbero state out: Milan, Napoli e Cremonese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA