Verona: Belghali e Niasse appena in tempo per la Fiorentina. Poi Coppa d’Africa

La Fiorentina domenica affronta il Verona, reduce dalla vittoria contro l'Atalanta di Palladino. Paolo Zanetti ritrova Gagliardini che era squalificato. Il tecnico giallobù potrà contare anche sulla presenza dell'esterno Rafik Belghali, tra i protagonisti migliori dell'avvio di stagione: a segno nelle ultime due gare di Serie A.
Rafik Belghali giocherà la sua ultima partita contro la Fiorentina prima di partire per la Coppa d'Africa
Per l'algerino quella contro la Fiorentina sarà la sua ultima partita in maglia gialloblù per un bel po'. Belghali infatti è stato convocato per la Coppa d'Africa e se l'Algeria dovesse arrivare in finale non rientrerebbe a Verona prima di un mese. La competizione infatti si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio.
Paolo Zanetti ha commentato così la sua assenza nel post partita di Verona-Atalanta: "Questa esperienza per la sua nazionale è un bene per il ragazzo, ma un po' meno per noi. Sostituirlo non sarà facile". Oltre a lui anche il centrocampista senegalese Niasse partirà per la Coppa d'Africa, mentre niente da fare per l'attaccante nigeriano Orban.
