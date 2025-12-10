Comunicato Torino: “Vagnati esonerato. Come ds torna Petrachi”

Vagnati non sarà più il ds del Torino. Al suo posto tornerà in granata Gianluca Petrachi. Questo il comunicato del club piemontese: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera.