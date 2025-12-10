Comunicato Torino: “Vagnati esonerato. Come ds torna Petrachi”

Viola News
Vagnati non sarà più il ds del Torino. Al suo posto tornerà in granata Gianluca Petrachi. Questo il comunicato del club piemontese
Redazione VN

Vagnati non sarà più il ds del Torino. Al suo posto tornerà in granata Gianluca Petrachi. Questo il comunicato del club piemontese: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. 

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!"

