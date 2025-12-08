Torino-Milan, le formazioni ufficiali. Toro con Zapata, Milan con Nkunku

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, posticipo del lunedì sera della quattordicesima giornata di Serie A. LE PARTITE DELLA 14° GIORNATA DI SERIE A
Le formazioni ufficiali di Torino-Milan.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. A disp. Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngonge, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni
MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Pulisic, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri
