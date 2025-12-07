La minaccia del Verona è una. Giovane ed un dato da record in Serie A

La vittoria contro l'Atalanta è stata la prima in questo campionato per il Verona. I ragazzi di Zanetti hanno battuto l'Atalanta per 3-1, con un grande protagonista, Giovane. L'ennesima pescata dal ds Sogliano, l'attaccante brasiliano sta stupendo tutti. Seguito in passato anche dalla Fiorentina, Giovane per adesso ha messo a segno 3 gol e 4 assist. In totale Giovane ha inciso nel 64% dei gol del Verona, nessuno in Serie A si avvicina a questa influenza. Per la viola il pericolo numero uno sarà proprio lui.