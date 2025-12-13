Kayode: “Mi è rimasto tutto della Fiorentina. Esordio? Inaspettato, ma andò bene”

L'ex terzino della Fiorentina ora al Brentford, Michael Kayode, è stato intervistato a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport:
L'esordio con la Fiorentina è stato bellissimo. Marassi era una bolgia, e ancora adesso per me è uno degli stadi in cui fai fatica a sentire i compagni o qualsiasi cosa. La cosa che non mi aspettavo minimamente era che mister Italiano mi mettesse sin dal primo minuto. Sono arrivato al campo ed ero tranquillo. Lui non mi ha detto niente, neanche prima della partita. Poi fa vedere la formazione ed ero titolare. Ovviamente ero felicissimo, ma anche nervosissimo. Alla fine andò alla grande. Cosa mi è rimasto della Fiorentina? Tutto. Ho imparato tantissimo, ho iniziato letteralmente la mia carriera lì.
Ero felicissimo di andare in un campionato incredibile come la Premier. Chiunque ci vuole giocare. Il debutto è arrivato il 2 febbraio, contro il Tottenham. Prima partita in casa: è stato emozionante, anche se abbiamo ovviamente perso. Lo sento adattissimo. Mi sono trovato benissimo da subito, per me è un club fantastico e sono contentissimo di tutto quello che c’è qui. C’è un bellissimo gruppo: non parlo solo di giocatori e staff, ma ognuno ti accoglie come se fossi già qui da 3-4 anni.
