Altro infortunio per Spalletti: 2025 finito per un giocatore della Juventus

Federico Gatti si ferma: il difensore della Juventus ha una lesione al menisco mediale e dovrà operarsi. Il suo 2025 termina in anticipo.

Federico Gatti si è presentato al J Medical per valutare l’infortunio al ginocchio destro subito durante la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Il difensore si è presentato in stampelle, incapace di appoggiare la gamba infortunata, ed è uscito dallo stesso modo.