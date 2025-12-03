Federico Gatti si è presentato al J Medical per valutare l’infortunio al ginocchio destro subito durante la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Il difensore si è presentato in stampelle, incapace di appoggiare la gamba infortunata, ed è uscito dallo stesso modo.
Altro infortunio per Spalletti: 2025 finito per un giocatore della Juventus
Federico Gatti si ferma: il difensore della Juventus ha una lesione al menisco mediale e dovrà operarsi. Il suo 2025 termina in anticipo.
Gli esami strumentali hanno confermato una lesione al menisco mediale, che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni, come comunicato dal club bianconero:
Gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni.
Il classe 1997 resterà fermo ai box per circa un mese, concludendo così in anticipo la sua stagione 2025.
