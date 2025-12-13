Atletico Madrid-Valencia, super gol da subentrante per Beltran

Lucas Beltran, dopo il gol realizzato in Coppa di Spagna qualche settimana fa, ha trovato la rete anche oggi contro l'Atletico Madrid

Super gol per Beltran . Nonostante la sconfitta per 2-1 del suo Valencia contro l'Atletico Madrid, l’ex Fiorentina si è preso la scena entrando dalla panchina e trovando la rete del momentaneo pareggio, durato solamente 9', con una giocata di grande qualità.

Dopo aver saltato Koke con un dribbling secco, l’attaccante ha lasciato partire uno splendido tiro da fuori area che ha battuto Jan Oblak e rimesso in equilibrio la gara, seppur per pochi minuti. Una rete spettacolare, che unita al gol in Coppa di Spagna del 4 dicembre potrebbe aver definitivamente sbloccato l'attaccante argentino.