Luis "Lulù" Oliveira ha rilasciato una lunga intervista a derbyderbyderby.it in cui ha parlato del momento della Fiorentina e della sfida contro il Verona:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Oliveira: “Fiorentina, difficile uscire dal tunnel. Serve una vittoria”
altre news
Oliveira: “Fiorentina, difficile uscire dal tunnel. Serve una vittoria”
Le parole dell'ex viola Lulù Oliveira
Il momento della Fiorentina è molto complicato. Dopo 14 partite di campionato non è ancora arrivata la vittoria, così le partite sulla carta semplici diventano difficili. E' una squadra che adesso è obbligata a giocare tutte le partite per vincere, questo però può portare a un blocco mentale e alla paura. Sarà difficile uscire da una situazione così delicata.
Ha poi continuato:
E' complicato interpretare la reazione dello spogliatoio. Nella partita con il Sassuolo hanno litigato per un rigore, ma tutti sanno che un allenatore scegli chi far calciare. Credo che in quel momento Kean non fosse il rigorista, ma è una situazione in cui bisogna stare uniti. La squadra deve uscire da questo momento, non si può andare avanti con questa tensione. Una vittoria potrebbe sbloccare la squadra, ma è l'ultimo modo per uscire da questo tunnel.
Gli attaccanti—
C'è sempre la pressione sull'attaccante. E' normale che debba fare gol, ma ora non si deve addossare la colpa a loro. Se la squadra non fa il suo dovere è difficile anche per loro. In questo momento la colpa non è degli attaccanti che non fanno gol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA