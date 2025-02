Nuova avventura per Christian Riganò: sarà l’allenatore del Casellina

Nuova avventura per l'ex bomber della Fiorentina

Il Casellina ha ufficializzato il nome del suo nuovo allenatore per la Seconda Categoria: sarà Christian Rigano a guidare la squadra toscana.

L'ex attaccante, con un passato importante con la maglia della Fiorentina, è pronto per questa nuova avventura in panchina, portando con sé esperienza e determinazione. Dopo l'esperienza all'Africo, l'ex bomber viola torna in panchina con questa nuova esperienza.