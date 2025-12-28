TS: “Fiorentina, il silenzio non salva e la scena resta muta: a Parma crolla tutto”

La Fiorentina sprofonda a Parma: decimo KO e ultimo posto record con soli 9 punti. Il silenzio stampa non ferma la crisi, mentre Paratici rimane alla finestra.

A cosa serve il silenzio stampa se poi, una volta scesi in campo, la scena resta muta? È questa la domanda che tormenta il mondo viola dopo l'ennesimo crollo, stavolta al Tardini. L'illusione del 5-1 contro l'Udinese (maturato, va ricordato, contro un avversario in dieci dopo sette minuti) è durata quanto un battito di ciglia. A Parma la Fiorentina incassa il decimo ko stagionale, trafitta da un gol di Sorensen, e sprofonda in una crisi che i numeri definiscono senza appello: ultimo posto solitario con 9 punti, il peggior rendimento di sempre nella storia del club.

Una squadra slegata e le stelle spente — Nemmeno il ritorno alla difesa a quattro ha protetto una retroguardia che subisce gol da dodici partite consecutive. Ma è l'atteggiamento complessivo a preoccupare: una squadra slegata, fragile mentalmente e farraginosa nella costruzione. Mentre i tremila tifosi al seguito passavano dall'incitamento alla contestazione, i giocatori più rappresentativi hanno tradito le attese. Kean, Gudmundsson, Dodo e Fagioli, protagonisti solo sette giorni fa, sono apparsi ombre di loro stessi. Inutile anche il forcing finale: 23 tiri complessivi hanno prodotto appena 4 conclusioni nello specchio, neutralizzate da un Corvi provvidenziale. Neppure i rientri di Piccoli e Gosens hanno dato la scossa sperata a un Paolo Vanoli che resta inevitabilmente sotto esame.

Per Paratici il compito è quasi impossibile — Mentre la zona salvezza diventa una voragine e la rassegnazione inizia a colpire anche i più ottimisti, il futuro societario sembra tracciato. Fabio Paratici sarebbe pronto a risolvere il suo contratto con il Tottenham per diventare, fino al 2030, il nuovo responsabile dell'area tecnica viola. Se il suo arrivo sarà confermato, lo attende una missione ai limiti dell'impossibile: ricostruire il morale e la struttura di una squadra che ha perso certezze e identità. Con sole due gare alla fine del girone d'andata, il tempo delle prove è finito. Lo riporta TuttoSport.