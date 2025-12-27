Lazio, il duro comunicato sugli arbitri: “Errori ripetuti e sempre a nostro sfavore”

La Lazio pubblica un duro comunicato sugli arbitri: “Errori ripetuti e sempre a nostro sfavore”. Il club chiede rispetto e uniformità di giudizio.

Redazione VN 27 dicembre - 21:42

La S.S. Lazio ha diffuso un comunicato ufficiale dai toni netti e carichi di amarezza, tornando a esprimere forte preoccupazione per una serie di episodi arbitrali giudicati penalizzanti e difficili da comprendere, ultimo quello di oggi contro l'Udinese (QUI IL CASO).

Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, il club biancoceleste sottolinea come gli errori registrati nel corso della stagione si siano ripetuti con continuità e, soprattutto, sempre a proprio sfavore. Una situazione che, secondo la società, sta incidendo in maniera evidente non solo sul lavoro quotidiano della squadra, ma anche sull’equità complessiva della competizione.

La Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione, rimarcando come tali episodi abbiano conseguenze concrete anche dal punto di vista economico, arrecando danni rilevanti al club. Nel comunicato viene inoltre evidenziato il profondo disagio di una tifoseria che, con passione e sacrificio, sostiene la squadra in ogni stadio e in ogni contesto, sentendosi oggi fortemente lesa.

Un messaggio chiaro e diretto, che riaccende il dibattito sul tema arbitrale e sulla necessità di maggiore coerenza nelle decisioni, in un momento cruciale della stagione.