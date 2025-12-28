La Lazio non molla: inviata una PEC alla Lega Serie A sugli errori arbitrali

La Lazio, dopo il comunicato in cui si lamentava per un gol convalidato all'Udinese, non molla la presa. Secondo quanto riportato da ANSA, il club biancoceleste avrebbe inviato una PEC alla Lega Seria A chiedendo un intervento sugli errori arbitrali.
Tra le richieste della Lazio ci sarebbe anche quella di ricostruire in modo chiaro i criteri che gli arbitri adottano in merito all'uniformità di giudizio, attraverso una guida che funzioni da vincolo, soglie di intervento VAR non ambigue e misure trasparenti. Il club di Lotito ha anche chiesto alla Lega di intraprendere delle iniziative affinché certi episodi non avvengano più con una spiegazione ufficiale degli episodi decisivi.
