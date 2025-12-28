La Lazio non molla: inviata una PEC alla Lega Serie A sugli errori arbitrali

La Lazio, dopo il comunicato, ha inviato una PEC alla Lega Serie A in merito agli errori arbitrali

La Lazio, dopo il comunicato in cui si lamentava per un gol convalidato all'Udinese, non molla la presa. Secondo quanto riportato da ANSA, i l club biancoceleste avrebbe inviato una PEC alla Lega Seria A chiedendo un intervento sugli errori arbitrali.

Tra le richieste della Lazio ci sarebbe anche quella di ricostruire in modo chiaro i criteri che gli arbitri adottano in merito all'uniformità di giudizio, attraverso una guida che funzioni da vincolo, soglie di intervento VAR non ambigue e misure trasparenti. Il club di Lotito ha anche chiesto alla Lega di intraprendere delle iniziative affinché certi episodi non avvengano più con una spiegazione ufficiale degli episodi decisivi.