Non solo Samardzic, Di Marzio: “Sondato un altro centrocampista della Dea”

Non solo Lazar Samardzic,la Fiorentina avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista allenato da Raffaele Palladino. Secondo Gianluca Di Marzio, il club di Rocco Commisso avrebbe chiesto informazioni anche su Marco Brescianini. L'ex Frosinone è sempre più ai margini del progetto nerazzurro.