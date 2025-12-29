Non solo Samardzic, Di Marzio: “Sondato un altro centrocampista della Dea”

Viola News
Altro nome per il centrocampo della Fiorentina
Redazione VN

Non solo Lazar Samardzic,la Fiorentina avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista allenato da Raffaele Palladino. Secondo Gianluca Di Marzio, il club di Rocco Commisso avrebbe chiesto informazioni anche su Marco Brescianini. L'ex Frosinone è sempre più ai margini del progetto nerazzurro.

Come per il serbo, anche Brescianini piace alla Lazio ed è stato cercato in passato dalla stessa Fiorentina. I giorni passano e la dirigenza viola si sta mettendo a lavoro per trovare i giusti rinforzi a questa rosa.

