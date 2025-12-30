Fiorentina, luci puntate su un classe 2009: la volontà è di bloccarlo a gennaio

Matija Rakcevic alla Fiorentina? Il club viola segue il talento montenegrino con grade attenzione

Redazione VN 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 13:32)

C’è un nuovo talento che sta attirando l’attenzione degli osservatori europei e arriva ancora una volta dal Montenegro. Si tratta di Matija Rakcevic, centrocampista classe 2009 del Buducnost Podgorica, già stabilmente aggregato alla prima squadra nonostante i soli 16 anni. Dallo scorso novembre ha collezionato cinque presenze nelle ultime sei partite di campionato, dopo aver partecipato in estate alla Youth League, ed è nel giro della Nazionale Under 17 montenegrina.

Rakcevic cresce nello stesso club che ha lanciato Vasilije Adzic, oggi alla Juventus, e per caratteristiche ricorda proprio il suo connazionale. È una mezzala moderna, box to box, dotata di buona tecnica, intensità e capacità di incidere nelle due fasi. Un profilo ancora da rifinire, ma con margini evidenti, tanto che in Serie A più di qualcuno ha già acceso i riflettori su di lui.

Secondo quanto scrive TMW, Atalanta, Parma e Fiorentina stanno seguendo con attenzione la sua evoluzione e valutano l’idea di bloccarlo già a gennaio, per poi portarlo in Italia dalla prossima estate.