VN – Martinelli piace in Serie B: due pretendenti per il portiere

Martinelli nel mirino di due club di Serie B
Nicolò Schira

Non mancano le pretendenti per Martinelli, il portiere della Fiorentina attira interesse in Serie B secondo quanto raccolto da Nicolò Schira per ViolaNews. Piace in particolare a Sampdoria e Mantova, i due club sono finiti sulle tracce dell'estremo difensore. Nelle scorse ore un'indiscrezione riportata Il Secolo XIX dava la Samp sulle tracce del portiere, notizia che adesso siamo in grado di confermarvi.

