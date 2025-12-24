Martinelli va a giocare? Ci pensa una nobile decaduta in Serie B

La prima scelta è Boris Radunovic del Cagliari, ma l'alternativa è il classe 2006 della Fiorentina, Tommaso Martinelli

La Sampdoria è in grande crisi in questa stagione in Serie B. Tra le pedine di cui è alla ricerca nel mercato di gennaio - secondo il Secolo XIX - c'è anche un portiere. Silvestri e l 'ex viola Ghidotti non hanno dato garanzie e Coucke potrebbe salutare per far spazio all'arrivo di Boris Radunovic del Cagliari. L'alternativa al serbo è il classe 2006 della Fiorentina, Tommaso Martinelli.