Ricordate Infantino? È ancora della Fiorentina, ma ora si muove il mercato

Gino Infantino è un'autentica meteora, ma è ancora di proprietà della Fiorentina sebbene sia fuori da tutte le liste

Si muove il mercato intorno a Gino Infantino, trequartista classe 2003. Il giocatore argentino è ancora formalmente di proprietà della Fiorentina, sebbene fuori rosa e da ogni lista. Su di lui adesso ci sarebbe il forte interesse dell'Argentinos Juniors. Il giornalista César Luis Merlo racconta di una trattativa in fase molto avanzata. Le parti sarebbero al lavoro per il prestito di un anno.