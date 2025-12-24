Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Ricordate Infantino? È ancora della Fiorentina, ma ora si muove il mercato

torna in argentina?

Ricordate Infantino? È ancora della Fiorentina, ma ora si muove il mercato

Ricordate Infantino? È ancora della Fiorentina, ma ora si muove il mercato - immagine 1
Gino Infantino è un'autentica meteora, ma è ancora di proprietà della Fiorentina sebbene sia fuori da tutte le liste
Redazione VN

Si muove il mercato intorno a Gino Infantino, trequartista classe 2003. Il giocatore argentino è ancora formalmente di proprietà della Fiorentina, sebbene fuori rosa e da ogni lista. Su di lui adesso ci sarebbe il forte interesse dell'Argentinos Juniors. Il giornalista César Luis Merlo racconta di una trattativa in fase molto avanzata. Le parti sarebbero al lavoro per il prestito di un anno.

Leggi anche
Gasperini abbandona la pista Gudmundsson? Vicino l’accordo con un altro attaccante
Blocco del mercato? La posizione della Fiorentina è molto chiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA