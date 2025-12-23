Blocco del mercato? La posizione della Fiorentina è molto chiara

La società viola ha però smentito queste ricostruzioni, chiarendo che il limite massimo del CLA (costo del lavoro allargato, ovvero il rapporto tra costi complessivi e ricavi) è fissato a 0,80 e che la Fiorentina rientra pienamente in questo parametro alla data del 30 settembre 2025. Di conseguenza, non sono previsti vincoli o blocchi in vista del mercato di gennaio 2026.