Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato la notizia del possibile blocco di mercato da parte della Fiorentina, in vista del mese di gennaio. Una situazione simile a quella della Lazio, per intendersi.
calciomercato
Blocco del mercato? La posizione della Fiorentina è molto chiara
La società viola ha però smentito queste ricostruzioni, chiarendo che il limite massimo del CLA (costo del lavoro allargato, ovvero il rapporto tra costi complessivi e ricavi) è fissato a 0,80 e che la Fiorentina rientra pienamente in questo parametro alla data del 30 settembre 2025. Di conseguenza, non sono previsti vincoli o blocchi in vista del mercato di gennaio 2026.
Il club ha inoltre sottolineato come la situazione sia diversa rispetto alla scorsa stagione, quando il regolamento federale prevedeva criteri differenti. All’epoca, l’unico indicatore determinante era quello della liquidità, che non doveva scendere sotto lo 0,70. Al 30 giugno 2025, la Fiorentina presentava un indice superiore alla soglia richiesta, rendendo irrilevanti eventuali sforamenti sugli altri parametri. In sintesi, la società potrà muoversi liberamente sul mercato, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e della gestione dei costi, senza il rischio di sanzioni federali.
