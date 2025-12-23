Viola News
Di Marzio: “Ecco perché Paratici ha detto sì a Commisso”. Cosa succede sul mercato?

Di Marzio su Fabio Paratici
Redazione VN

Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione "Calciomercato" su Sky Sport ha analizzato il profilo di Fabio Paratici, prossimo dirigente della Fiorentina. Ecco le sue mosse futuro e cose lo ha spinto ad accettare Firenze:

Ora dovrà confrontarsi con il Tottenham per provare a ottenere l’autorizzazione. Il contratto prevede quattro anni e mezzo, con ampi poteri decisionali e un ruolo centrale nel progetto a lungo termine. Ritengo che si possa chiudere nel giro di pochi giorni, anche perché Paratici ha già dato il suo assenso.

PERCHE FIRENZE

È rimasto colpito dal progetto presentato dalla società. La voglia di rientrare in Italia e di diventare una figura di riferimento in un club italiano, soprattutto dopo il mancato accordo con il Milan, è stata determinante.

GENNAIO

Gennaio non è mai un periodo semplice per stravolgere una squadra, ma Paratici è abituato a gestire molte trattative in parallelo. Per questo mi aspetto diversi innesti da ora fino all’estate.

