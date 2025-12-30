VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Perché Boga è un’occasione? Polveriera Nizza, Richardson e chi prendere sul mercato

La crisi del Nizza esplode dentro e fuori dal campo: risultati disastrosi, tensioni societarie e violenze ultras. In questo scenario prende forma il caso Boga, tra trauma personale e possibili scenari di mercato
La crisi del Nizza ha ormai superato i confini del campo, trasformandosi in un caso che intreccia risultati sportivi, tensioni societarie e un episodio di violenza che ha profondamente segnato alcuni dei protagonisti. Tra questi c’è Jérémie Boga, oggi al centro di una situazione delicatissima che potrebbe trasformarlo, paradossalmente, in un’opportunità di mercato.

