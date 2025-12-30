La Lazio è alla ricerca di una mezzala capace di garantire gol e inserimenti, un profilo che oggi manca nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Come racconta Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, il primo tentativo dei biancocelesti è stato per Ruben Loftus-Cheek del Milan, pista però complicata soprattutto per l’ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, ritenuto troppo elevato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato Pedullà: “Nella corsa a Samardzic c’è anche la Lazio, ma a una condizione”
calciomercato
Pedullà: “Nella corsa a Samardzic c’è anche la Lazio, ma a una condizione”
La situazione burrascosa di mercato attorno al numero 10 dell'Atalanta, Lazar Samardzic
Un altro nome sondato è stato quello di Piotr Zielinski, oggi all’Inter, ma il centrocampista polacco ha recentemente scalato le gerarchie nerazzurre e l’operazione è diventata di fatto impraticabile. Per questo l’attenzione della Lazio si è spostata su Lazar Samardzic, obiettivo condiviso anche con la Fiorentina.
L’operazione, però, potrà entrare nel vivo solo se il club biancoceleste deciderà di autorizzare un investimento in quel reparto, attualmente numericamente corto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA