Pedullà: “Nella corsa a Samardzic c’è anche la Lazio, ma a una condizione”

La Lazio è alla ricerca di una mezzala capace di garantire gol e inserimenti, un profilo che oggi manca nella rosa a disposizione di Maurizio Sarri . Come racconta Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, il primo tentativo dei biancocelesti è stato per Ruben Loftus-Cheek del Milan, pista però complicata soprattutto per l’ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, ritenuto troppo elevato.

Un altro nome sondato è stato quello di Piotr Zielinski, oggi all’Inter, ma il centrocampista polacco ha recentemente scalato le gerarchie nerazzurre e l’operazione è diventata di fatto impraticabile. Per questo l’attenzione della Lazio si è spostata su Lazar Samardzic, obiettivo condiviso anche con la Fiorentina.