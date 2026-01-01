Sky: “Paratici vuole un altro esterno: chieste informazioni per Luvumbo”

La Fiorentina, dopo aver chiuso Solomon, valuta un nuovo esterno: Paratici ha chiesto informazioni per Zito Luvumbo

Dopo aver definito l’arrivo di Manor Solomon nella giornata di ieri ( QUI LA NOTIZIA ), la Fiorentina continua a muoversi sul mercato degli esterni offensivi. Secondo quanto riporta Sky Sport, Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni per Zito Luvumbo , profilo ritenuto interessante per caratteristiche. Il dirigente viola valuta un ulteriore innesto sulle corsie per completare il reparto offensivo e garantire più soluzioni tattiche all’allenatore in vista della seconda parte di stagione.

Luvumbo, eliminato con la sua Angola dalla Coppa d'Africa per via dei soli due punti racimolati tra Sudafrica, Egitto e Zimbabwe nel gruppo B, ha messo insieme col Cagliari 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, senza gol o assist a referto.