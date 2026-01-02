La Nazione si sofferma sul centrocampo. La Fiorentina potrebbe cedere qualche pedina, vedi Nicolussi Caviglia e puntare su dei nuovi volti, come sottolineato da Alessandro Ferrari. Intanto qualcosa sembra muoversi:
La Nazione
Nazione: “Fiorentina su Casadei. E Mandragora dice di no a un club di A”
Fiorentina, movimenti a centrocampo
Sul fronte partenze diversi giocatori sono destinati a salutare Firenze. Da Pablo Mari a Viti, passando per Ridardson, Sabiri, Infantino e Dzeko. Valutazioni in corso anche su Kouame e i giovani Martinelli e Kouadio, che potrebbero trovare spazio in prestito in serie B. Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile scambio con il Torino, con protagonisti Mandragora e Casadei, calciatore che piace alla Fiorentina a prescindere da questa operazione (comunque molto difficile) abbozzata con il club di Cairo. Mandragora ha già rifiutato il Genoa, mentre per lui resta sullo sfondo l'Atalanta, tra le cui fila piacciono Lazar Samardzic e Marco Brescianini.
Anche Repubblica Firenze si concentra su Casadei e Mandragora. Ecco quanto si legge:
Sul fronte entrate piace anche Casadei del Torino, centrocampista della Nazionale under 21. L'ipotesi è quella di scambio con Mandragola, cercato anche dal Genoa, ma Rolando gradirebbe restare a Firenze.
