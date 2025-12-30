Asse Firenze-Bergamo, Nazione: “Palladino vuole 2 giocatore della Fiorentina”

Nazione sugli affari Fiorentina-Atalanta

Redazione VN 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 08:42)

In attesa dell’arrivo ufficiale di Fabio Paratici, previsto nei primi giorni della prossima settimana, la Fiorentina ha già iniziato a muoversi sul mercato invernale. Sono stati avviati numerosi contatti con agenti e dirigenti di altri club per valutare le opportunità in vista dell’apertura ufficiale delle trattative, fissata per venerdì. In particolare, sono in corso dialoghi con l’Atalanta per capire la fattibilità di un prestito per Lazar Samardzic e Marco Brescianini, profili seguiti anche dalla Lazio nel caso del trequartista ex Udinese. Ai nerazzurri interessano, di contro, Mandragora e Pablo Marí, giocatori che piacciono molto a Palladino. Sul trequartista ex Udinese è segnalata anche la Lazio.

Sul fronte difensivo, la dirigenza viola valuta diversi nomi: piacciono Coppola, per il quale il Brighton cerca una soluzione di rilancio, e Rodrigo Becao, reduce da un lungo stop per infortunio e quindi non ancora al massimo della condizione. Resta inoltre viva la pista Eric Martel, centrocampista in scadenza con il Colonia, considerato un’occasione interessante dal punto di vista contrattuale e seguito da tempo da Goretti.

Parallelamente, si prepara un mercato in uscita molto intenso. Richardson è destinato a lasciare Firenze, con Nizza e Besiktas interessate, così come appare quasi certo l’addio di Nicolussi Caviglia, che tornerà al Venezia prima di un nuovo prestito. Valutazioni in corso anche su Viti, con un possibile ritorno al Nizza e il discorso Boga sempre sullo sfondo. L’impressione è che la Fiorentina debba passare da una profonda rivoluzione della rosa: Goretti è già operativo, Paratici lo sarà a breve, con l’obiettivo di cambiare rotta a una stagione finora molto complicata. Lo scrive la Nazione.