TS: “Fiorentina su Coppola. S’inserisce il Torino che ha un vantaggio”

La Fiorentina a gennaio rinforzerà tutti i reparti. In difesa un nome caldo è quello di Diego Coppola, centrale che in estate ha lasciato il Verona per trasferirsi al Brighton. Il difensore in Premier League non sta trovando spazio e vorrebbe cercare un'alternativa. La Fiorentina si è mossa per il giocatore, ma la trattativa è ancora alla fase iniziale e serviranno nuovi incontri tra le parti per arrivare alla conclusione.
Non manca la concorrenza, oltre al Bologna anche il Torino si è inserito nella corsa a Coppola. Petrachi ha avviato i contatti con il Napoli per Luca Marianucci, ma l'alternativa potrebbe essere proprio Coppola. Il Torino tra l'altro ha un vantaggio: Baroni conosce molto bene Coppola per l'esperienza al Verona nella stagione 2023/2024. Lo riporta Tuttosport.
