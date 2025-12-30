TS: “Fiorentina su Coppola. S’inserisce il Torino che ha un vantaggio”

La Fiorentina a gennaio rinforzerà tutti i reparti. In difesa un nome caldo è quello di Diego Coppola, centrale che in estate ha lasciato il Verona per trasferirsi al Brighton. Il difensore in Premier League non sta trovando spazio e vorrebbe cercare un'alternativa. La Fiorentina si è mossa per il giocatore, ma la trattativa è ancora alla fase iniziale e serviranno nuovi incontri tra le parti per arrivare alla conclusione.