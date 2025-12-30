Gazzetta: “Torna Gosens? E intanto Vanoli pensa al duo Piccoli-Kean”

Viola News
I piani di Vanoli verso la Cremonesa
La Fiorentina si prepara intensamente in vista della sfida contro la Cremonese all’Artemio Franchi. La squadra lavorerà quotidianamente, con doppie sedute previste oggi al Viola Park e allenamenti programmati mattina o pomeriggio nei giorni successivi. Restano in dubbio Pablo Marì e Jacopo Fazzini, ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni, mentre torna disponibile Luca Ranieri dopo la squalifica scontata a Parma.

Occhi puntati anche sul rientro di Robin Gosens, tornato in campo a Parma dopo due mesi di assenza: resta da valutare se il tedesco possa partire titolare o se avrà bisogno di accumulare minutaggio. Sul fronte offensivo, Vanoli potrebbe schierare Moise Kean e Roberto Piccoli insieme, visto che le migliori occasioni nella trasferta di Parma sono nate con i due in campo contemporaneamente. Più probabile comunque la conferma di Albert Gudmundsson, protagonista di una prestazione positiva a Parma.

L’allenatore dovrà fare scelte oculate per costruire l’undici titolare, consapevole che ogni errore potrebbe pesare nella difficile rincorsa alla salvezza. L’obiettivo resta quello di conquistare i tre punti per mantenere viva la speranza di risalita in classifica e rilanciare le ambizioni della squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

