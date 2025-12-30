Gazzetta: “Torna Gosens? E intanto Vanoli pensa al duo Piccoli-Kean”

La Fiorentina si prepara intensamente in vista della sfida contro la Cremonese all’Artemio Franchi. La squadra lavorerà quotidianamente, con doppie sedute previste oggi al Viola Park e allenamenti programmati mattina o pomeriggio nei giorni successivi. Restano in dubbio Pablo Marì e Jacopo Fazzini, ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni, mentre torna disponibile Luca Ranieri dopo la squalifica scontata a Parma.

Occhi puntati anche sul rientro di Robin Gosens, tornato in campo a Parma dopo due mesi di assenza: resta da valutare se il tedesco possa partire titolare o se avrà bisogno di accumulare minutaggio. Sul fronte offensivo, Vanoli potrebbe schierare Moise Kean e Roberto Piccoli insieme, visto che le migliori occasioni nella trasferta di Parma sono nate con i due in campo contemporaneamente. Più probabile comunque la conferma di Albert Gudmundsson, protagonista di una prestazione positiva a Parma.