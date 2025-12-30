Spogliatoio, mercato e tifosi. Nazione: “Le mosse di Paratici al suo arrivo al VP”

La Nazione su Paratici

30 dicembre 2026

L’arrivo di Fabio Paratici viene vissuto nell’ambiente viola come una sorta di ancora di salvezza, con la speranza che il nuovo dirigente possa guidare la Fiorentina fuori da una situazione sempre più critica. L’obiettivo immediato resta la salvezza, ma il percorso si presenta complesso e ricco di ostacoli. Paratici si troverà davanti a un vero e proprio puzzle da ricomporre, fatto di scelte delicate e tempistiche ridottissime, per trasformare la permanenza in Serie A da speranza a realtà concreta.

Il primo grande nodo riguarda la panchina. La posizione di Vanoli è fragile e, comunque, non rappresenta il futuro del club. Paratici dovrà decidere se confermarlo fino al termine della stagione, sostituirlo subito con un traghettatore oppure tentare una soluzione più radicale liberando il parco allenatori per puntare su un profilo definitivo.Parallelamente, saranno necessarie valutazioni importanti sul mercato, non solo in uscita “ordinaria”, ma anche su giocatori di peso come Dodô o Gud, che stanno rendendo al di sotto delle aspettative e potrebbero diventare pedine sacrificabili per fare cassa.

Fondamentale sarà poi la gestione dello spogliatoio e del rapporto con l’ambiente. Paratici dovrà ristabilire gerarchie chiare, risolvere tensioni interne e imporre regole precise, senza tollerare atteggiamenti individualisti. Allo stesso tempo sarà chiamato a ricucire il rapporto tra squadra, società e tifoseria, oggi profondamente lacerato. Parlare alla città, creare una tregua attorno alla Fiorentina e abbassare il livello di conflittualità sarà decisivo per accompagnare la squadra verso la salvezza. Tutto il resto, dal futuro assetto societario alle eventuali rivoluzioni, potrà attendere: prima c’è una missione da portare a termine. Lo scrive la Nazione.