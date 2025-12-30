Kean soffre, ma Mauro non si dà pace: “Lo rimpiango, è più forte di Openda”

Moise Kean sta attraversando un periodo complicato alla Fiorentina, eppure c'è chi lo rimpiange. Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di lui alla Gazzetta dello Sport:
Massimo Mauro su Moise Kean
Rabiot? Non lo rimpiango, mentre Moise Kean sì. Perché preferisco Kean a Openda e David. Chiaro, Rabiot ha uno spessore internazionale e farebbe sempre comodo
