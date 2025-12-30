Viola News
Kean soffre, ma Mauro non si dà pace: “Lo rimpiango, è più forte di Openda”

Massimo Mauro su Moise Kean
Moise Kean sta attraversando un periodo complicato alla Fiorentina, eppure c'è chi lo rimpiange. Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di lui alla Gazzetta dello Sport: 

Rabiot? Non lo rimpiango, mentre Moise Kean sì. Perché preferisco Kean a Openda e David. Chiaro, Rabiot ha uno spessore internazionale e farebbe sempre comodo

